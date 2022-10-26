Жовтень, 26 в 18:19

Російські окупанти скаржаться на брак техніки та несправні танки.

Про це свідчить телефонна розмова загарбника, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

– У нас техніки немає. Взагалі немає. Один танк стоїть і все. Але він, коротше, знаєш як – він не може стріляти. А один десь тут в іншій посадці стоїть – він не може їздити, – розповідає батькові контрактник однієї з Бєлгородських мотострілкових бригад, яка зараз намагається втриматися під Лиманом на Донеччині.

Батько іронізує: Ось, будь ласка, мотострілецька: мото – на лісапедах чи самокатах?

Зараз дивляться

Проте окупант перебуває в такому стані від ситуації на фронті і втрат, що навіть не реагує на кепкування.

В СБУ нагадують, що російські військові можуть зберегти своє життя і здатися в полон. Для цього потрібно зателефонувати за номером: +380665803498 або +380931192984.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.