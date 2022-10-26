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Факти / Україна

По голові вдарили та у підвалі закрили: російського військового взяли у полон свої ж та вимагали викуп

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
окупант
Фото: Depositphotos

Російський військовий дзвонить своїй матері та розповідає історію, що трапилася з військовослужбовцем РФ, якого побили, заарештували солдати так званої “ДНР” і вимагали від його родичів грошей за звільнення.

– Так… там така історія взагалі… Пішов у місто, коротше, за самогонкою… свої ж ці… комеданти по голові довбанули йому… ось… і в підвалі закрили. Матері фотографії відіслали, ну не матері, а тещі та дружині… зв’язали його і вимагали грошей, типу він у полоні, – розповідає окупант.

До речі, у Білорусі триває прихована мобілізація водіїв та механіків, які повинні обслуговувати потреби армії РФ.

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Джерело: ГУР
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