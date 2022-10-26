Жовтень, 26 в 13:55

Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Він розповів, чому сповільнився контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, на якому етапі наразі війна, а також пояснив, чому Україні потрібен Залізний купол.

Головне з інтерв’ю Олексія Резнікова – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Ситуація на фронті

За словами Резнікова, Україна зараз перебуває на третьому етапі війни.

Він пояснив, що на першому етапі потрібно було зупинити наступ окупантів, на другому — стабілізувати фронт, а на третьому — проводити контрнаступальну операцію на різних напрямках, що зараз і відбувається.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Міністр оборони пояснив, що контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області трохи сповільнюють дощі на Півдні.

Але українські військові використовують тактику звільнення наших сіл крок за кроком та кілометр за кілометром, тому поступова деокупація продовжується.

Крім того, за словами Резнікова, зараз усі мости через Дніпро під вогневим контролем ЗСУ, що ускладнює втечу окупантів з Херсону. Залишатися у місті для них теж ризиковано.

Він наголосив, що саме через це російські війська не зможуть втекти з Херсону так само, як з Ізюму Харківської області. Навіть вуличні бої не будуть оптимальним варіантом для армії РФ.

Залізний купол

Олексій Резніков наголосив: дійсно, є багато суперечок про те, чи підходить Україні ізраїльська система ППО Залізний купол.

Однак, за його словами, встановлення такої чи аналогічної системи протиповітряної оборони врятувало б життя багатьом людям та захистило б велику кількість інфраструктурних об’єктів.

Міністр зауважив, що ЗСУ потрібні комплекси ППО, які б збивали ракети не тільки на малій, а й великій відстані. Також, на думку Резнікова, Залізний купол допоміг би ефективно боротися з дронами-камікадзе іранського виробництва.

Російська армія

Міністр оборони наголосив: Збройні сили України довели, що Росія – це насправді не друга армія світу, а “паперовий тигр”.

Зауважимо, що паперовий тигр – старовинна китайська метафора. Вона використовується для позначення чогось небезпечного тільки на вигляд, але насправді не загрозливого.