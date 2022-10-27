Жовтень, 26 в 22:43

Росія втратила у війні проти України вже стільки техніки, скільки більшість армій світу не мають і ніколи не матиме.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення за підсумками 26 жовтня.

Він розповів, що протягом дня провів нараду щодо питань енергетики, де обговорювались питання відновлення енергопостачання до абонентів та стан на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС.

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– Російські терористи створили нашим енергетикам настільки складні умови, яких ніхто в Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші спеціалісти. І вони з честю їх долають, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україні необхідна перемога над Росією і в енергетичній сфері.

– Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит, – закликав він.

Президент розповів, що станом на сьогодні ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала, але найбільш жорсткі бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка.

– Там зараз найбільше видно божевілля російського командування. День за днем, протягом місяців, вони гонять туди людей на смерть. Зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що продовжуються активні дії і на інших напрямках. Як приклад голова української держави відзначив бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині.

Глава української держави звернув увагу на те, що протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території України.

– Є результати у Повітряних Сил: збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. Загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до двохсот п’ятдесяти. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої, – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться, – сказав президент.

Він подякував усім українським бійцям за поступову і незворотню демілітаризацію ворога.

Український лідер повідомив, що з російського полону було звільнено ще десятьох українців.

– Хочу ще раз підкреслити, що прискорити обмін може будь-який наш підрозділ на передовій завдяки полону окупантів. Чим більше російських військових буде в нашому обмінному фонді, тим швидше ми повернемо українців додому з Росії, – сказав він.

Президент України заявив, що Росія намір загострити продовольчу кризу і повернути загрозу масштабного голоду.

– На сьогодні через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобов’язання – вже 175. Це не просто якась там торговельна проблема, це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на різних континентах, як в Африці, так в Азії, так і в Європі, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що якщо Росії вдасться негативний сценарій такого продовольчого шантажу, то у світі почнеться нова міграційна криза.

Президент наголосив, що Росія заслуговує на посилення тиску і окремо подякував Сенату Польщі, який ухвалив визнання російського владного режиму терористичним.