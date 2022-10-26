Україна виконає вимоги Єврокомісії для вступу в ЄС до кінця року – Зеленський

Жовтень, 26 в 1:09

Україна до кінця року виконає усі сім рекомендацій, які офіційний Брюссель представив Києву, необхідних для членства для вступу в Європейському Союзі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

За словами президента, протягом 25 жовтня обговорювалися питання європейської і євроатлантичної інтеграції України.

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– Вже цьогоріч ми виконаємо усі рекомендації Єврокомісії, що стосуються набуття членства Україною у Європейському Союзі, – сказав Зеленський.

На його думку, Євросоюз має надати оцінку цим крокам з боку України ще до того, як ЄС оприлюднить наступний пакет рекомендацій в рамках політики розширення, який Єврокомісія планує провести у 2023 році.

Нагадаємо, 23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

З боку Єврокомісії були представлені рекомендації для впровадження реформ, які необхідні для втілення українською владою. Серед них, зокрема, пришвидшення відбору суддів Конституційного Суду України, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію тощо.

У серпні посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Союз 2023 року проведе аналіз руху Україною за наданими рекомендаціями, аби розглянути збереження статусу кандидатського статусу.

Вже у вересні очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що офіційний Київ має амбіції до кінця 2022 року виконати усі рекомендації Європейської Комісії та перейти до наступного кроку – переговорів щодо членства в євроспільноті.