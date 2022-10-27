Вибухи та все у вогні: у Шахтарську горить нафтобаза
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В окупованому Шахтарську Донецької області горить нафтобаза окупантів.
Про це повідомляють ЗМІ та публікують відео пожежі на нафтобазі.
– Палає чи то нафтобаза, чи залізничний вузол, ймовірно, хтось знову курив, – пишуть у соцмережах.
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Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.
Нагадаємо, що 26 жовтня Збройні сили України встановили український прапор у селі Невське на Луганщині.
А у понеділок, 24 жовтня, у Генштабі повідомили, що ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Донбасі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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