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Факти / Україна

Вибухи та все у вогні: у Шахтарську горить нафтобаза

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибухи та все у вогні: у Шахтарську горить нафтобаза

В окупованому Шахтарську Донецької області горить нафтобаза окупантів.

Про це повідомляють ЗМІ та публікують відео пожежі на нафтобазі.

– Палає чи то нафтобаза, чи залізничний вузол, ймовірно, хтось знову курив, – пишуть у соцмережах.

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Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.

Нагадаємо, що 26 жовтня Збройні сили України встановили український прапор у селі Невське на Луганщині.

А у понеділок, 24 жовтня, у Генштабі повідомили, що ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Донбасі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні  – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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