Російське Міністерство закордонних справ розповсюдило на своїй сторінці у Twitter черговий фейк про “брудну бомбу в Україні, але не змогло приховати брехню та розмістила світлини з урядових презентацій Словенії ще 2010 року.

Про це повідомив уряд Словенії повідомив на своїй сторінці у Twitter, зробивши репост повідомлення російського міністерства.

МЗС РФ оприлюднило свій твіт з фотографіями та наступним змістом:

???? Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.

☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK

— MFA Russia ???????? (@mfa_russia) October 24, 2022