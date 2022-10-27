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Факти / Україна

Використали фото 2010 року: у Словенії піймали МЗС РФ на брехні про “брудну бомбу” України

Ілля Нежигай, редактор стрічки
МЗС РФ
Фото: Dreamstime

Російське Міністерство закордонних справ розповсюдило на своїй сторінці у Twitter черговий фейк про “брудну бомбу в Україні, але не змогло приховати брехню та розмістила світлини з урядових презентацій Словенії ще 2010 року.

Про це повідомив уряд Словенії повідомив на своїй сторінці у Twitter, зробивши репост повідомлення російського міністерства.

МЗС РФ оприлюднило свій твіт з фотографіями та наступним змістом:

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– Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії, – йдеться у повідомленні.

У відповідь на це словенський уряд вказав, що одне з фото належить Агентству з радіоактивних відходів (ARAO), яке було зроблене ще у 2010 році. За словами міністерства, світлина використовувалась у лекціях фахівців та авторів інформматеріалів, а сама фотографія перебувала у відкритому доступі.

На фото можна побачити приховані під поліетиленовими пакетами предмети з символом радіоактивності та написом “radioaktivno” (словенською – “радіоактивний”). Уряд Словенії додав, що на фото детектори диму.

– Вони справді містять радіоактивне джерело, але – жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією, – йдеться у повідомленні.

Словенський уряд також повідомив, що іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому підлягають утилізації як ядерні відходи.

Раніше з Росії почали надходити повідомлення, якими Кремль хотів сіяти паніку серед українського суспільства, нібито в Україні припиняють функціонувати дипломатичні установи низки західних країн. Втім в українському МЗС запевнили, що посольства США, Британії, Канади та країн ЄС продовжують працювати.

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