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Факти / Україна

Західні країни не повинні більше заперечувати членство України в НАТО – глава MSC

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Західні країни більше не повинні виключати членство України в НАТО, адже РФ змінила правила гри.

Про це заявив глава Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістоф Хойген.

За його словами, ситуація зі вступом України до НАТО змінилася після того, як голова РФ Володимир Путін побічно погрожував застосуванням ядерної зброї, заявивши про готовність використати всі доступні засоби.

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Він також сказав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наклала вето на перспективу вступу України, але саме Путін змінив правила гри.

– Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні. Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО, – зазначив Хойсген.

Джерело: RND

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