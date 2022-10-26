Жовтень, 26 в 19:31

У середу, 26 жовтня, у Києві урочисто відкрили табличку з назвою вулиці Героїв полку Азов (стара назва – Маршала Малиновського).

Про це у Facebook повідомив керівник Волонтерського штабу Українська команда Артур Палатний.

– Сьогодні у Києві з’явилася вулиця Героїв полку Азов. Азовці – одні з тих героїв, які, жертвуючи своїм життям і здоров’ям, виборюють свободу та незалежність нашої України. І саме зараз дуже важливо закарбувати назавжди героїзм кожного. Увічнення подвигу азовців у назві столичної вулиці – це й вшанування пам’яті полеглих, і вдячність тим героям, хто досі захищає нашу землю від російських загарбників, – написав він.

На відкритті були присутні представники Азову Андрій Білецький, Максим Жорін, Іван Ігнат’єв (друг Ігнат), Богдан Кротевич та інші.

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– Я подякував кожному з них за надлюдський подвиг, який вони робили і роблять заради існування нашої держави і нашого майбутнього. Пишаємося вами! Україна точно переможе з такими героями! – додав Палатний.

Нагадаємо, що у Києві перейменували понад 100 вулиць, провулків та площ, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.

Зокрема, у столиці з’явилася вулиця імені активіста і захисника Романа Ратушного, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року.