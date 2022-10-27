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Факти / Україна

Зеленський назвав кількість випущених іранських дронів по Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зеленський назвав кількість випущених іранських дронів по Україні

Російські військові вже запустили по Україні близько 400 іранських дронів-камікадзе.

Про це під час спільного брифінгу із президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоко Ембало заявив глава держави Володимир Зеленський.

– Близько 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України… Проте я вдячний нашим військовим, 60-70% були збиті. Це непоганий результат, але я співчуваю всім, хто втратив рідних через атаки іранських дронів, – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що США запровадили нові санкції проти Росії та Ірану, яких вважають причетними до зловмисного впливу та системної корупції.

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Джерело: Офіс президента
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