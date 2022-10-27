Зеленський назвав кількість випущених іранських дронів по Україні

Жовтень, 26 в 21:41

Російські військові вже запустили по Україні близько 400 іранських дронів-камікадзе.

Про це під час спільного брифінгу із президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоко Ембало заявив глава держави Володимир Зеленський.

– Близько 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України… Проте я вдячний нашим військовим, 60-70% були збиті. Це непоганий результат, але я співчуваю всім, хто втратив рідних через атаки іранських дронів, – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що США запровадили нові санкції проти Росії та Ірану, яких вважають причетними до зловмисного впливу та системної корупції.