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Факти / Україна

Байден допомагає нам більше, але при Трампі не було повномасштабного вторгнення – Зеленський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Байден допомагає нам більше, але при Трампі не було повномасштабного вторгнення – Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на низку меседжів, які звучать під час передвиборчої кампанії в США, він зберігає віру в двопартійну підтримку України.

– Є меседжі, які турбують нас. Вони є політичними, бо звучать під час виборчого процесу щодо зниження підтримки України. Я вважаю, що це є передвиборні кроки. Двопартійна підтримка є, вона зберігається. Звичайно, якщо буде перевантажена політична атмосфера, може щось змінитись, – сказав він в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Відповідаючи на питання про можливу перемогу на виборах у США Дональда Трампа, Зеленський сказав:

Зараз дивляться

– У будь-якому випадку це вибір людей, Байден допомагає нам більше, але при цьому я не можу звинувачувати Трампа, бо за нього повномасштабного вторгнення не було. Я не знаю, як би він реагував.

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Джерело: Офіс президента
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