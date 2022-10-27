Байден допомагає нам більше, але при Трампі не було повномасштабного вторгнення – Зеленський

Жовтень, 27 в 18:32

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на низку меседжів, які звучать під час передвиборчої кампанії в США, він зберігає віру в двопартійну підтримку України.

– Є меседжі, які турбують нас. Вони є політичними, бо звучать під час виборчого процесу щодо зниження підтримки України. Я вважаю, що це є передвиборні кроки. Двопартійна підтримка є, вона зберігається. Звичайно, якщо буде перевантажена політична атмосфера, може щось змінитись, – сказав він в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Відповідаючи на питання про можливу перемогу на виборах у США Дональда Трампа, Зеленський сказав:

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