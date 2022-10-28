Жовтень, 27 в 23:04

В адміністрації президента Сполучених Штатів не побачили нічого нового у промові російського диктатора Володимира Путіна, з якою він виступів на Валдайському форумі 27 жовтня.

Як заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, нічого не вказує, що плани Путіна зазнали змін.

– Скажу про промову Путіна доволі просто: у ній узагалі не було нічого нового, вона не вказує, що стратегічні цілі Путіна змінилися, це наша точка зору. Він (Володимир Путін, – Ред.) не хоче, щоб Україна існувала як суверенна та незалежна держава-нація, і це очевидно хоча б із того, що він почав неспровоковану війну в Україну, – сказала вона.

За словами Жан-П’єр, підхід Вашингтона залишається незмінним, що передбачає продовження підтримки України разом із іншими державами-партнерами.

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Перед цим Володимир Путін виступив з промовою на Валдайському форумі, де протягом чотирьох годин повторював звинувачення в бік країн Заходу та розповідав, що Росія намагатиметься боротись із цим.

З боку України заяви російського диктатора прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Путін цинічно бреше, коли звинувачує когось у порушенні міжнародного права та суверенітету інших країн.