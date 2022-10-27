Жовтень, 27 в 0:37

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна в разі застосування ядерної зброї у війні на Україні.

Про це представник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів заявив в інтерв’ю Bloomberg.

– Ми дуже чітко і прямо заявили про це росіянам, включно з президентом Путіним, – сказав Блінкен.

Він додав, що Сполучені Штати “стурбовані” цим питанням.

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Блінкен сказав, що обговорення Росією використання Україною так званої “брудної бомби” було “черговою вигадкою” і що Росія має “історію проектування”, приписуючи іншим поведінку, яку вони обмірковують самі. За його словами, подібна риторика з боку РФ “безвідповідальна”.

Брудна бомба використовує звичайні вибухові речовини для поширення радіоактивних ядерних відходів на обмеженій території. Наразі, за словами Блінкена, США не бачать причин для зміни ядерного позиціонування.

Блінкен пообіцяв, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, назвавши це “важливим” і “необхідним”.

Фейки РФ про “брудну бомбу” України

Раніше глава Міноборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони кількох країн НАТО, у розмові з якими стверджував, що Україна нібито готується застосувати “брудну бомбу”, що являє собою суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів.

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що твердження Росії, що Україна начебто має намір застосувати “брудну бомбу” на власній території, є абсурдними.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), заяви Шойгу покликані уповільнити або призупинити військову допомогу Україні з боку Заходу.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився направити в Україну експертів для перевірки об’єктів, на яких, за твердженням РФ, нібито відбувається розробка “брудної бомби”.

Держдеп США вже коментував ці заяви, сказавши, що Росія зіткнеться з наслідками, якщо застосує будь-яку ядерну зброю в Україні, зокрема “брудну бомбу”.

Водночас американський президент Джо Байден попередив Росію про застосування “брудної бомби” в Україні.