На тимчасово окупованій частині Запорізької області запроваджують військову цензуру – Федоров
Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що російські агресори офіційно запровадили військову цензуру на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Про це йдеться у заяві, опублікованій 27 жовтня у нього в Telegram.
– Жителів позбавили свободи спілкування та доступу до правдивої інформації, – зазначив він.
Федоров уточнив, що від сьогодні мобільні телефони всіх мешканців кожного окупованого населеного пункту Запоріжжя можуть перевірити.
Він попередив, що агресори збираються перевіряти, з ким спілкується людина, а також – що вона дивиться в інтернеті.
– Якщо виявлять підписку на українські Telegram-канали, оштрафують або взагалі кинуть “на підвал”. Щоб потім укотре показати у пропагандистських пабликах, як знешкодили небезпечного терориста, – розповів Федоров.
Мер закликав мешканців Мелітополя бути обережними, оскільки вони є головною цінністю українського міста.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України.
Фото: Іван Федоров