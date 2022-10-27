На тимчасово окупованій частині Запорізької області запроваджують військову цензуру – Федоров

Жовтень, 27 в 16:58

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що російські агресори офіційно запровадили військову цензуру на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це йдеться у заяві, опублікованій 27 жовтня у нього в Telegram.

– Жителів позбавили свободи спілкування та доступу до правдивої інформації, – зазначив він.

Федоров уточнив, що від сьогодні мобільні телефони всіх мешканців кожного окупованого населеного пункту Запоріжжя можуть перевірити.

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Він попередив, що агресори збираються перевіряти, з ким спілкується людина, а також – що вона дивиться в інтернеті.

– Якщо виявлять підписку на українські Telegram-канали, оштрафують або взагалі кинуть “на підвал”. Щоб потім укотре показати у пропагандистських пабликах, як знешкодили небезпечного терориста, – розповів Федоров.

Мер закликав мешканців Мелітополя бути обережними, оскільки вони є головною цінністю українського міста.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України.

Фото: Іван Федоров