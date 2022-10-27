Найбільше сексуальних злочинів окупантів зафіксували на Київщині – МВС

Жовтень, 27 в 15:57

Найбільше фактів сексуальних злочинів, вчинених російськими окупантами, зафіксовано в Київській області.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Вона зазначила, що серед кримінальних проваджень, які вже було встановлено правоохоронними органами, є і групові зґвалтування, і зґвалтування неповнолітніх.

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– В Київській області таких фактів встановлено найбільше. Було виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами РФ. Також такі факти встановлені і в Чернігівській області (там встановлено щонайменше троє постраждалих), і в Харківській, Донецькій та Херсонській областях, – сказала вона.

За словами Павліченко, ці дані є лише “верхівкою айсберга”, оскільки не передають справжніх масштабів сексуального насильства.

Наразі за фактами сексуальних злочинів відкрито вже 43 кримінальні провадження (в одному провадженні можуть бути кілька фактів).