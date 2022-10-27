Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та території ЗАЕС – Генштаб

Жовтень, 27 в 12:51

Під час відступу російська армія може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів та території Запорізької АЕС.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

– Не виключено, що ворог зробив певні висновки зі свого невдалого перегрупування військ минулого місяця на Харківському напрямку. Найімовірніше, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворенням тимчасово окупованих територій на випалену землю та завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій, – сказав він.

Громов також не виключає, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій АЕС з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи зі звинуваченням у цьому України.

Зараз дивляться

– Навіть прогнозовані російськими військовими наслідки техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС були передбачені з урахуванням напрямку вітру, а, відповідно, і поширення загроз у Західному напрямку, що також вказує на підготовку окупантом чергового злочину проти людяності, – зазначив Громов.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.