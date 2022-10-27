Жовтень, 27 в 13:00

Від початку повномасштабної війни було проведено 28 обмінів. З російського полону вдалося звільнити 978 українців, серед них 99 цивільних.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, останні кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими.

– Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу, щоб не зашкодити. Оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну, – пояснила вона.

Також у Міноборони додали, що перемовини про обміни наших військовополонених постійно тривають.

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Нагадаємо, 17 жовтня з російського полону звільнили 108 жінок. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, серед звільнених були ті, хто потрапив в полон ще до широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за “надто проукраїнську позицію”, яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані “шпигунство” та “тероризм”.

Джерело: Міноборони України