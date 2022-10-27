Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

П’ять РСЗВ Mars II та 14 артустановок: Німеччина передала Україні зброю на понад $1,5 млрд

Валентина Чорна, редакторка стрічки
РСЗВ Mars II
Фото: Getty Images

Німеччина передала Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II з боєкомплектами.

Як повідомляється на сайті уряду ФРН, загалом Україна отримала п’ять РСЗВ Mars II і 14 гаубиць PzH 2000 у рамках спільного проєкту з Нідерландами.

Також Берлін передав Києву два надводні дрони і готується передати 6,1 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тис. снарядів для 40-мм гранатометів.

Зараз дивляться

На початку жовтня Німеччина поставила Україні систему протиповітряної оборони Iris-T SLM. Планується постачання ще трьох таких систем.

Читайте
Це набагато страшніше, ніж уявляють у Німеччині: Штайнмаєр про поїздку в Україну

Минулого тижня Україна також отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzanna. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

Крім цього, ЗСУ отримали:

  • 30 зенітних самохідних установок Gepard та 59 тис. снарядів до них;
  • п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS;
  • 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них;
  • 3 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3;
  • близько 15 тис. протитанкових мін;
  • 54 бойові машини піхоти М113;
  • 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Наразі військова допомога ФРН Україні оцінюється більш ніж у $1,5 млрд.

Читайте
Німеччина готова надати Україні €20 млн на обладнання для критичної інфраструктури

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка