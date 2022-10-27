Жовтень, 27 в 14:51

Німеччина передала Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II з боєкомплектами.

Як повідомляється на сайті уряду ФРН, загалом Україна отримала п’ять РСЗВ Mars II і 14 гаубиць PzH 2000 у рамках спільного проєкту з Нідерландами.

Також Берлін передав Києву два надводні дрони і готується передати 6,1 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тис. снарядів для 40-мм гранатометів.

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На початку жовтня Німеччина поставила Україні систему протиповітряної оборони Iris-T SLM. Планується постачання ще трьох таких систем.

Минулого тижня Україна також отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzanna. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

Крім цього, ЗСУ отримали:

30 зенітних самохідних установок Gepard та 59 тис. снарядів до них;

п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS;

12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них;

3 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3;

близько 15 тис. протитанкових мін;

54 бойові машини піхоти М113;

3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Наразі військова допомога ФРН Україні оцінюється більш ніж у $1,5 млрд.