СБУ оголосять 103 підозри, причетним до проведення псевдореферендумів

Жовтень, 27 в 11:21

СБУ зібрала достатньо доказів, які юридично підтверджують усю злочинність дій щодо проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк.

– Вже оголошено 88 підозр людям, причетних до їх організації, але робота триває – зараз планується оголосити ще низку підозр, загалом їх буде 103. СБУ має очевидні докази, що псевдо-референдуми – не просто фікція, а банальна інформаційна операція, спроба легітимувати ганчірку-триколор, – зазначив він.

Він запевнив, що від відповідальності не уникнуть ані ключові організатори, ані дрібні виконавці.

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За словами Малюка, у день, коли розпочався псевдореферендум, у СБУ вже були дані про явку та результати, які окупанти планували оприлюднити.

Нагадаємо, що у вересні російські окупанти вирішили провести псевдореферендуми в чотирьох областях України щодо їхнього “входження до складу РФ”.

З 23 по 27 вересня загарбники імітували “голосування” на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю.

Україна, США, Канада, країни ЄС та Японія заявили, що результати псевдореферендумів не буде визнано.