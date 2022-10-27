Терор російської армії проти цивільних є продуманою стратегією – розслідування

Жовтень, 27 в 20:25

Різанина, яку російські військові влаштували дорогою до Києва на початку широкомасштабної війни в Україні, не була випадковою жорстокістю окремих солдатів, офіцерів чи підрозділів. Це була “стратегічна жорстокість”, покликана унеможливити будь-який спротив страхом.

Такого висновку дійшло спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми Передова (Frontline), що виходить на каналі PBS.

За інформацією лондонського Королівського інституту оборонних досліджень, російські солдати, що рухалися з Білорусі до столиці України, отримали наказ блокувати та знищувати “націоналістичний опір”.

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Інститут досліджував копії планів РФ військових дій. Солдати використовували списки, складені російською розвідкою, для проведення “зачисток”, прочісуючи населені пункти для виявлення та нейтралізації осіб, які можуть мати для них потенційну загрозу.

Відповідальним за це був генерал-полковник Олександр Чайко, який став відомим у світі через свою жорстокість, коли командував російськими силами в Сирії.

– Ці накази писалися на рівні Чайка. Тож він мав їх бачити та підписатися під ними, – заявив старший науковий співробітник інституту Джек Уотлінг.

Очевидці, яким вдалося вижити в Бучі, а також в Озерах, Бабинцях, Здвижівці та інших населених пунктах, які перебували під контролем російських військ під командуванням генерала Чайка, згадували, що російські солдати катували та вбивали людей за найменшої підозри у наданні допомоги ЗСУ.

У перехоплених телефонних розмовах військові розповідали своїм близьким, що вони отримали наказ застосовувати безжальний підхід до ймовірних інформаторів.