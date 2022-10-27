Жовтень, 27 в 15:33

На Харківщині у Борівському районі знайшли ще одне масове поховання громадян, які загинули від рук російських окупантів.

За попередньою інформацією, в могилі поховано щонайменше 17 людей. Серед них цивільні та військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили у перший день роботи.

Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли, що окупанти збирали загиблих по всьому району.

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13 квітня російські загарбники привезли їх на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.

За словами місцевих жителів, наші військові загинули в бою, тут їх і поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити мешканцям села.

Тіла скинули в яму і зрівняли танками: на Харківщині знайшли ще одне масове поховання / 6 фотографий

Лише на Великдень людям дозволили прийти на кладовище, де вони знайшли три хрести і у такий спосіб позначили периметр могили.

Усі вилучені тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.