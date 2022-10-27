Жовтень, 27 в 12:54

На Харківщині в районі села Копанка виявили братську могилу, де поховали 17 українських військовослужбовців.

Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

Місцеві жителі повідомили українським правоохоронцям історію поховання.

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Військовослужбовці ЗСУ загинули під час відступу. У селі Копанка російські окупанти закинули тіла наших воїнів в одну яму.

Місцеві на Великдень встановили хрест на могилі та доглядали за місцем поховання.

Наразі вдалося ексгумувати трьох загиблих, в одного з них знайдено посвідчення учасника бойових дій.

– Слідчі працюють на місці, встановлюють усі деталі та докази, які будуть використані у майбутніх судах, – наголосив Болвінов.

Раніше повідомляли, що на звільнених від російських окупантів територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих. Майже 450 тіл знайшли в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань.

Фото: Сергій Болвінов