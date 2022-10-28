Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Залишилося 80 осіб, командування теж посікло: окупанти скаржаться на роботу ЗСУ – перехоплення

Ілля Нежигай, редактор стрічки
окупант
Фото: Depositphotos

Російський окупант на Донецькому напрямку скаржиться на відступ своїх товаришів по службі та злагоджену роботу Збройних сил України.

Про це стало відомо з перехопленої розмови, опублікованої Головним управлінням розвідки Міноборони України.

– Несли ноги так, на х…й, усе, що встигли, схопили і йшли. Пацанів шкода, с…ка, не пощастило. П…здець, коротше, – розповідає окупант.

За його словами, російські військовослужбовці потрапили в оточення і по них почали бити з усього підряд, як з артилерії, так і з танків.

Зараз дивляться

– Комусь пощастило, комусь ні. Далі кудись сенсу немає йти. Якби ми там залишилися ночувати, все, сьогодні вже б на зв’язок ніхто не вийшов, – скаржиться російський військовий.

Також він скаржиться, що від його підрозділу “залишилося 80-90 осіб”, “командування теж посікло”.

– Командування теж усе вчора посікло. У…бували так, що… Ну, я не впевнений, що ми б до ночі взагалі дожили вчора, – каже окупант.

Він зазначає, як українські військові ефективно обстрілюють їхні війська.

– Усі один одного знають, де хто знаходиться, у них добре, злагоджено працюють усі. А в нас п…дараси, на х…й. Ми без підтримки всякої, без техніки стояли, як довбо… би, чекали ось цієї х… йні, – сказав окупант.

Раніше російські окупанти скаржилися в перехопленнях, що, згідно з документами, перебувають на навчаннях, але їм нема чого їсти і нема в що одягатися.

Джерело: ГУР
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка