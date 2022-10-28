Жовтень, 27 в 21:00

Російський окупант на Донецькому напрямку скаржиться на відступ своїх товаришів по службі та злагоджену роботу Збройних сил України.

Про це стало відомо з перехопленої розмови, опублікованої Головним управлінням розвідки Міноборони України.

– Несли ноги так, на х…й, усе, що встигли, схопили і йшли. Пацанів шкода, с…ка, не пощастило. П…здець, коротше, – розповідає окупант.

За його словами, російські військовослужбовці потрапили в оточення і по них почали бити з усього підряд, як з артилерії, так і з танків.

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– Комусь пощастило, комусь ні. Далі кудись сенсу немає йти. Якби ми там залишилися ночувати, все, сьогодні вже б на зв’язок ніхто не вийшов, – скаржиться російський військовий.

Також він скаржиться, що від його підрозділу “залишилося 80-90 осіб”, “командування теж посікло”.

– Командування теж усе вчора посікло. У…бували так, що… Ну, я не впевнений, що ми б до ночі взагалі дожили вчора, – каже окупант.

Він зазначає, як українські військові ефективно обстрілюють їхні війська.

– Усі один одного знають, де хто знаходиться, у них добре, злагоджено працюють усі. А в нас п…дараси, на х…й. Ми без підтримки всякої, без техніки стояли, як довбо… би, чекали ось цієї х… йні, – сказав окупант.

Раніше російські окупанти скаржилися в перехопленнях, що, згідно з документами, перебувають на навчаннях, але їм нема чого їсти і нема в що одягатися.