Жовтень, 28 в 21:02

У листопаді не варто очікувати різких коливань цін на пальне, але на ринку є певні коливання за окремими позиціями.

Про це розповів директор асоціації Е95 Сергій Куюн.

За його словами, сьогодні складно прогнозувати ціни на пальне через залежність України від світових цін на нафту та нафтопродукти, але суттєвих змін на ринку поки що не очікується.

Зараз дивляться

– Ситуація дуже нервова, бо очікуємо з 5 грудня ембарго на імпорт російської нафти в Європу, і є досить суттєва нервозність на ринках, але бачимо, що ціни тримаються якогось коридору – по 90-95 за барель нафти. Це трохи вище, ніж було у вересні, але і зростання суттєвого десь не відбувається, – каже Куюн.

Експерт вважає, що порівняно із жовтнем ціни на пальне не зазнають різких коливань, але невелике зростання цін може бути за позиціями дизельного пального та скрапленого газу.

– Бачимо, що є деякий потенціал для зростання на дизпальне, але це у межах 1 грн за літр. По бензину стабільна ситуація, не очікуємо жодних змін. По скрапленому газу теж можливі невеликі коригування, бо зараз намітився невеличкий дефіцит на ринках Європи цього продукту і може бути невеличке зростання цін, – каже директор асоціації Е95.

Сергій Куюн вважає, що жовтневі атаки Росії по об’єктах критичної інфраструктури та перебої зі світлом не мають вплинути на ринок. Крім того, масова закупівля генераторів, використання яких передбачає ті чи інші види пального, теж не вплине на ситуацію з цінами.

– Ми пройшли сезон активного споживання, який був зумовлений аграрними роботами. Зараз ринок увійшов у так званий мертвий сезон, тобто споживання низьке. Тому я думаю, що навіть цей “генераторний” фактор ніяк не вплине на ціни, – сказав він.

Фахівець додав, що в цей період року знижується попит на пальне, тому в Україні є можливість наростити імпорт цього продукту.