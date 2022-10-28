Кулеба вимагає від Ірану припинити постачання Росії зброї проти України
У п’ятницю, 28 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що розмовляв зі своїм іранським колегою та вимагав від Ірану припинити постачання зброї до Росії.
– Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян. Я вимагав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних жителів та руйнування критично важливої інфраструктури в Україні, – написав Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, Іран неодноразово заперечував, що направляє свою зброю до Росії, яка застовує її проти України.
США, Франція та Британія раніше заявили, що передача зброї з Ірану до Росії порушує резолюцію Ради безпеки ООН.
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