Кулеба вимагає від Ірану припинити постачання Росії зброї проти України

Жовтень, 28 в 20:56

У п’ятницю, 28 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що розмовляв зі своїм іранським колегою та вимагав від Ірану припинити постачання зброї до Росії.

– Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян. Я вимагав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних жителів та руйнування критично важливої ​​інфраструктури в Україні, – написав Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Іран неодноразово заперечував, що направляє свою зброю до Росії, яка застовує її проти України.

США, Франція та Британія раніше заявили, що передача зброї з Ірану до Росії порушує резолюцію Ради безпеки ООН.