Mohajer-6 роблять з побутових компонентів – фахівці ГУР розібрали збитий іранський БПЛА

Жовтень, 28 в 15:16

Фахівці Головного управління розвідки розібрали іранський розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем 23 вересня.

Як повідомили у пресслужбі ГУР Міноборони, він виявився значно гіршим за аналоги конкурентів.

Російські окупанти використовували цей іранський безпілотник для атак на Україну. Для виробництва Mohajer-6 Іран використовує частину компонентів побутового призначення — купити їх може будь-хто, тому іранські конструктори змогли обійти санкції.

Зараз дивляться

Фахівець розвідки розповів, що частина компонентів безпілотника має американське походження. Також у ньому є компоненти японського, китайського, австрійського, шведського та навіть українського виробництва.

— Один компонент (українського виробництва, – Ред.), але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив, — розповів фахівець з ГУР.

Також фахівці розвідки виявили деталі, марковані фарсі – офіційною мовою Ірану.

У Міноборони наголосили, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її компонентів терористичній РФ будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.

Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг (здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів) і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість — 200 км/год, максимальна висота польоту 5 400 метрів, а тривалість — 12 годин.