Mohajer-6 роблять з побутових компонентів – фахівці ГУР розібрали збитий іранський БПЛА
Фахівці Головного управління розвідки розібрали іранський розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем 23 вересня.
Як повідомили у пресслужбі ГУР Міноборони, він виявився значно гіршим за аналоги конкурентів.
Російські окупанти використовували цей іранський безпілотник для атак на Україну. Для виробництва Mohajer-6 Іран використовує частину компонентів побутового призначення — купити їх може будь-хто, тому іранські конструктори змогли обійти санкції.
Фахівець розвідки розповів, що частина компонентів безпілотника має американське походження. Також у ньому є компоненти японського, китайського, австрійського, шведського та навіть українського виробництва.
— Один компонент (українського виробництва, – Ред.), але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив, — розповів фахівець з ГУР.
Також фахівці розвідки виявили деталі, марковані фарсі – офіційною мовою Ірану.
У Міноборони наголосили, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її компонентів терористичній РФ будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.
Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг (здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів) і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість — 200 км/год, максимальна висота польоту 5 400 метрів, а тривалість — 12 годин.