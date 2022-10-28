Жовтень, 28 в 17:55

Російські військові оголосили “евакуацію” з Херсона і люди почали виїжджати з міста. Цим користуються і самі окупанти – перевдягаються у цивільний одяг і тікають.

Про це розповіла голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі Еспресо.

За її словами, солдати РФ активно вивозили свої сім’ї та награбоване майно місцевих мирних жителів. Проте зараз у місті все ще багато російських загарбників.

Зараз дивляться

– І люди на окупованих територіях, з якими я спілкуюсь, зазначають, що, якщо окинути оком, солдатів Російської Федерації на вулицях Херсона більше, ніж самих жителів, – сказала Лугова.

Вона розповіла, що у Херсоні напружена ситуація – російські окупанти у цивільному одязі нишпорять серед цивільних на ринку, підслуховують розмови людей.

За словами Лугової, є інформація про заміновані об’єкти інфраструктури у місті, тому при наступі ЗСУ буде напружено і небезпечно.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав інформаційною операцією РФ заяви про нібито “відступ” з Херсона. Туди завозять мобілізованих як гарматне м’ясо, заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

Фото: скриншот відео каналу WHAS-TV