Путін продовжив відкидати ідею суверенітету України, що несумісно з переговорами – ISW

Жовтень, 28 в 8:04

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею суверенітету України, що принципово несумісно із серйозними переговорами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Путін продовжив заперечувати наявність українського суверенітету під час виступу в дискусійному клубі Валдай 27 жовтня. Путін заявив, що “єдиною реальною гарантією українського суверенітету” може бути лише Росія, яка “створила” Україну. Путін повторив, що “історичним фактом” є те, що українці та росіяни, по суті, є “одним народом”, який був помилково поділений на “різні держави”. 26 жовтня Путін заявив, що Україна “втратила свій суверенітет” і стала васалом НАТО.

Як пишуть аналітики ISW, заяви Путіна відкидають той юридичний факт, що Україна є повністю суверенною державою, що Російська Федерація визнала суверенітет України та те, що український народ існує як окрема нація. Повторення Путіним наративу про те, що Україна та Росія — це єдиний народ, поділений на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету — знищити українську державу та стерти саме поняття український народ. У виступі наголошується на неприйнятті Путіним ідеї про те, що нині існує якась незалежна українська національна ідентичність.

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Джерело: ISW