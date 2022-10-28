Росія готує провокації із застосуванням біологічної зброї – Україна в ООН

Жовтень, 28 в 8:57

Упродовж двох останніх днів Росія висунула вимогу скликання трьох засідань Ради Безпеки з єдиною метою – поширювати свою пропаганду та дезінформацію, що є свідомим зловживанням відповідальністю РБ щодо підтримання міжнародного миру та безпеки.

Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Радбезу, скликаному Росією для обговорення “військово-біологічної діяльності США в Україні”.

Христина Гайовишин наголосила, що Україна ніколи й ніде не розробляла, не виробляла спільно з будь-ким і не зберігала біологічну чи хімічну зброю.

Зараз дивляться

За її словами, Україна готова до прийому групи міжнародних незалежних експертів для забезпечення прозорості діяльності лабораторій громадського здоров’я після того, як Росія припинить повномасштабну агресивну війну й виведе своїх військових з території нашої держави.

Поширюючи брехню, РФ закладає підґрунтя для подальших провокацій із застосуванням біологічних речовин, сказала вона.