У Росії знов заговорили про переговори з Україною – МЗС Китаю

Жовтень, 28 в 20:26

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що глава МЗС Росії Сергій Лавров нібито сказав своєму китайському колезі Ван І, що РФ готова “вести діалог” з Україною та США.

Про це повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбін.

За його словами, під час телефонної розмови міністрів Лавров заявив про “готовність Росії вести діалог з Україною та США”.

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Веньбін прокоментував це та сказав, що “китайська сторона вітає” ініціативу країни-агресора.

Також зазначається, що після розмови Лаврова з Ван І МЗС КНР заявило, що китайська сторона “твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента Кремля Володимира Путіна для подальшого затвердження статусу Росії як великої держави на міжнародній арені”.

Джерело: Global Times