Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Росії знов заговорили про переговори з Україною – МЗС Китаю

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Сєргєй Лавров
Фото: Depositphotos

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що глава МЗС Росії Сергій Лавров нібито сказав своєму китайському колезі Ван І, що РФ готова “вести діалог” з Україною та США.

Про це повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбін.

За його словами, під час телефонної розмови міністрів Лавров заявив про “готовність Росії вести діалог з Україною та США”.

Зараз дивляться

Веньбін прокоментував це та сказав, що “китайська сторона вітає” ініціативу країни-агресора.

Читайте
Путін хоче перемоги у війні, а не переговорів з Україною - ISW

Також зазначається, що після розмови Лаврова з Ван І МЗС КНР заявило, що китайська сторона “твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента Кремля Володимира Путіна для подальшого затвердження статусу Росії як великої держави на міжнародній арені”.

Джерело: Global Times

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка