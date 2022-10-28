Україні потрібно більше ракет. Ігнат про зброю та ефективність роботи ППО

Жовтень, 28 в 20:58

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, наскільки міцною та ефективною стала наша оборона у повітрі і якої зброї чекати від партнерів.

– У нічний час саме зенітні ракетні війська чи авіація Повітряних сил, винищувачі можуть протидіяти цим дронам. Вдень можуть і інші засоби бути залучені, такі як зенітні гармати чи крупнокаліберна стрілецька зброя, – зазначив він.

За його словами, якщо РФ продовжить і надалі масовано здійснювати атаки іранськими дронами, Україна потребуватиме більше зброї, більше ракет для того, аби протистояти цій навалі.

– Бачимо, що Росія та Іран поглиблюють співпрацю в галузі постачання безпілотних систем, а також, можливо, і ракет. Все ж розраховуємо на те, що і ми отримуватимемо від партнерів те озброєння, про яке так багато говорять останнім часом, – каже спікер.

Також він відповів на питання щодо того, чому українська система ППО не може збивати всі запущені Росією безпілотники:

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– Тому що надзвичайно велика територія нашої держави. Відбувається розосередження уваги сил протиповітряної оборони. Є не лише протиповітряні сили: є ППО піхоти, ППО військово-морських сил та інших сил оборони. Однак немає можливості всю територію країни ефективно, щільно охопити саме вогневими засобами, та і засобами виявлення цілей — це радіолокаційні станції.

Крім того, Ігнат зазначив, що “основна причина — це все ж відсутність достатньої кількості вогневих засобів для того, аби покрити всю територію держави”.

Фото: Повітряні сили ЗСУ