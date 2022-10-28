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Факти / Україна

Україні потрібно більше ракет. Ігнат про зброю та ефективність роботи ППО

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Україні потрібно більше ракет. Ігнат про зброю та ефективність роботи ППО

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, наскільки міцною та ефективною стала наша оборона у повітрі і якої зброї чекати від партнерів.

– У нічний час саме зенітні ракетні війська чи авіація Повітряних сил, винищувачі можуть протидіяти цим дронам. Вдень можуть і інші засоби бути залучені, такі як зенітні гармати чи крупнокаліберна стрілецька зброя, – зазначив він.

За його словами, якщо РФ продовжить і надалі масовано здійснювати атаки іранськими дронами, Україна потребуватиме більше зброї, більше ракет для того, аби протистояти цій навалі.

– Бачимо, що Росія та Іран поглиблюють співпрацю в галузі постачання безпілотних систем, а також, можливо, і ракет. Все ж розраховуємо на те, що і ми отримуватимемо від партнерів те озброєння, про яке так багато говорять останнім часом, – каже спікер.

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Також він відповів на питання щодо того, чому українська система ППО не може збивати всі запущені Росією безпілотники:

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– Тому що надзвичайно велика територія нашої держави. Відбувається розосередження уваги сил протиповітряної оборони. Є не лише протиповітряні сили: є ППО піхоти, ППО військово-морських сил та інших сил оборони. Однак немає можливості всю територію країни ефективно, щільно охопити саме вогневими засобами, та і засобами виявлення цілей — це радіолокаційні станції.

Крім того, Ігнат зазначив, що “основна причина — це все ж відсутність достатньої кількості вогневих засобів для того, аби покрити всю територію держави”.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело: Новое время
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