Весь наш напрямок Миколаївський йде до Росії, віддаємо усі позиції: окупант панікує через ситуацію на фронті
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Військовий РФ розповів товаришу про відхід їхніх військ із Миколаївського напрямку.
– Сьогодні весь наш напрямок Миколаївський збирається і йде на..й до Росії. Віддаємо усі позиції, – розповідає окупант.
Також він додає, що їх найімовірніше чекає передислокація до Білорусі.
– Я не вірив до останнього, доки не приїхав командир дивізіону і не сказав. Роз*бують по всіх напрямках, нічого зробити не можемо. Але, кажуть, заходитимемо через Білорусь. Зараз усіх зберуть туди, – каже він.
Зараз дивляться
Крім того, російський солдат повідомив, що “тисячі людей віддали життя, щоб забрати цю територію, а за підсумком віддаємо її”.
– А далі що буде? Усю Росію віддамо? – говорить окупант.