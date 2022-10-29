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Факти / Україна

Весь наш напрямок Миколаївський йде до Росії, віддаємо усі позиції: окупант панікує через ситуацію на фронті

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
російський окупант
Фото: Getty Images

Військовий РФ розповів товаришу про відхід їхніх військ із Миколаївського напрямку.

– Сьогодні весь наш напрямок Миколаївський збирається і йде на..й до Росії. Віддаємо усі позиції, – розповідає окупант.

Також він додає, що їх найімовірніше чекає передислокація до Білорусі.

– Я не вірив до останнього, доки не приїхав командир дивізіону і не сказав. Роз*бують по всіх напрямках, нічого зробити не можемо. Але, кажуть, заходитимемо через Білорусь. Зараз усіх зберуть туди, – каже він.

Зараз дивляться

Крім того, російський солдат повідомив, що “тисячі людей віддали життя, щоб забрати цю територію, а за підсумком віддаємо її”.

– А ​​далі що буде? Усю Росію віддамо? – говорить окупант.

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Джерело: ГУР
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