З України вирушають нові поїзди за кордон: список
Укрзалізниця відкриває продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення до Польщі та Молдови, а також – рейс до України з Австрії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Йдеться про наступні поїзди:
- №90/89 Київ – Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль;
- №351/352 Київ – Кишинів (Молдова);
- Харків – Хелм (Польща) (у листопаді);
А з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) – Чоп.
Купити квитки можна буде на сайті booking.uz.gov.ua та в касах Укрзалізниці.
У компанії зазначили, що рейсом №351/352 до Молдови вирушить так званий Потяг до перемоги – він розпочне курсувати з 5 листопада.
Відправлення із Києва – о 17:02, прибуття до молдавської столиці – 10:38. При цьому зворотне відправлення заплановане на 17:45, а прибуття до Києва о 11:48.
Повідомляється, що вагони Потягу до перемоги розписані українськими художниками. Він протягом двох місяців подорожував усіма регіонами України і став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Фото: Укрзалізниця