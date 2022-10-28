З України вирушають нові поїзди за кордон: список

Жовтень, 28 в 16:59

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення до Польщі та Молдови, а також – рейс до України з Австрії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про наступні поїзди:

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№90/89 Київ – Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль;

№351/352 Київ – Кишинів (Молдова);

Харків – Хелм (Польща) (у листопаді);

А з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) – Чоп.

Купити квитки можна буде на сайті booking.uz.gov.ua та в касах Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що рейсом №351/352 до Молдови вирушить так званий Потяг до перемоги – він розпочне курсувати з 5 листопада.

Відправлення із Києва – о 17:02, прибуття до молдавської столиці – 10:38. При цьому зворотне відправлення заплановане на 17:45, а прибуття до Києва о 11:48.

Повідомляється, що вагони Потягу до перемоги розписані українськими художниками. Він протягом двох місяців подорожував усіма регіонами України і став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Фото: Укрзалізниця