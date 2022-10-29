Жовтень, 29 в 11:28

Траса Сватове – Кремінна є надзвичайно важливою ланкою комунікації для окупантів, яку можна назвати становим хребтом для російської оборони.

Тому взяття її під вогневий контроль є допоміжним фактором для подальших наступальних дій ЗСУ. Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт Сергій Грабський.

– У разі успіху це дозволить значно розширити зону наших операцій. Зокрема, після звільнення Сватового відкривається пряма дорога на Старобільськ і далі на кордон з РФ. Тобто тоді можна буде говорити про можливість визволення від окупантів усієї північної Луганщини і вихід щонайменше на лінію 24 лютого, – пояснив він.

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Сергій Грабський додав, що саме тому російські війська так відчайдушно намагаються утримати цю ситуацію і створити додаткові оборонні позиції, щоб не допустити прориву ЗСУ.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ взяли під повний вогневий контроль трасу Сватове — Кремінна на Луганщині.

Однак наразі там продовжується бойова робота.