Нам сказали протриматися тут 10 днів, але боєприпасів немає: окупант про ситуацію на Херсонському напрямку

Жовтень, 29 в 20:38

Російський військовослужбовець розповів про дефіцит боєприпасів на Херсонському напрямку та описав ситуацію у переправи через Дніпро.

– Ми ще на старому місці. Усі йдуть, а ми ще стоїмо. Коли відходили минулого разу – потрапили під обстріл, після того сім-карту прибрав і на зв’язок взагалі не виходив. Я нікому не сказав, що по ходу обстріл був через мене. Сьогодні знову одного потягли вже “200”, медики не встигли доїхати”, – йдеться в перехопленій ГУР розмові.

За словами окупанта, через переправу відходить так багато людей, що через Дніпро так просто не дістатися.

– Нам сказали протриматися тут 10 днів і обіцяли потім вивести. Не знаю, протримаємось – не протримаємось: боєприпасів немає, щойно в танках завантажено. Якщо хороший бій, то у нас снарядів не залишиться, – скаржиться солдат РФ.