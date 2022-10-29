Оборонці ЧАЕС, Азовці та морська піхота: у ГУР розкрили деталі чергового обміну полоненими

Жовтень, 29 в 16:55

29 жовтня з російського полону в рамках чергового обміну полоненими повернули 52 українці, серед яких – 50 захисників і двоє цивільних.

– Це представники морської піхоти, Азова, Нацгвардії, територіальної оборони, прикордонної служби, оборонці, які охороняли ЧАЕС, один звільнений з острова Зміїний, – повідомив в ефірі Єдиних новин представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Також він наголосив, що влада України на цьому не зупиниться і що повернуть усіх без виключення.

– Далі (на звільнених з полону, – Ред.) чекає важкий процес відновлення, реабілітації, – говорить він.

Крім того, Юсов повідомив, що серед звільнених є поранені, а також люди з важкими хронічними хворобами.

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Всього з початку повномасштабної війни додому вдалось повернути понад 1000 українців.

Фото: Андрій Єрмак