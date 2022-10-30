Жовтень, 29 в 23:34

На деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей виявлено тіла 1077 загиблих осіб.

Про це в етері національного марафону в інтерв’ю журналістам розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Я можу назвати деякі цифри щодо виявлення тіл в областях. Якщо ми говоримо про Донецьку область, то наразі на деокупованих територіях ми виявили 268 тіл, з них ідентифіковано 175, тобто трохи більше половини. На Харківщині виявлено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453. На Херсонщині знайдено 44 тіла, з яких 3 ідентифіковано, – сказав Монастирський.

Очільник МВС сказав, що для правоохоронців найскладнішим є ідентифікація, оскільки експертизи проводяться через аналіз ДНК.

Зараз дивляться

– Візуально наразі вже встановити схожість неможливо, тому відбирається ДНК цих тіл, йдуть запити від рідних про зниклих, і потім родичі здають ДНК – і йде порівняння, – сказав він.

Глава МВС додав, що станом на зараз черга на ДНК-аналіз вже розпланована на два місяці вперед.

Монастирський каже, що на деокупованих територіях поліція виявляє облаштовані окупантами катівні, а встановити, скільки саме людей через ці катівні пройшло, наразі неможливо.

– У Харківській області виявлено наразі 23 катівні, 1 катівня у Донецькій області та три у Херсонській, – сказав міністр.

Напередодні на Харківщині у Борівському районі знайшли ще одне масове поховання громадян, які загинули від рук російських окупантів.

Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли, що окупанти збирали загиблих по всьому району.

13 квітня російські загарбники привезли їх на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.