Росія, ймовірно, має наміри пришвидшити виведення свої військ з окупованого Херсону. Про це повідомляє британська розвідка.

У відомстві назвали ознаки, які вказують на підготовку РФ до відповідного кроку.

Зокрема, у розвідці нагадали, що 27 жовтня призначений росіянами так званий губернатор окупованої Херсонської області Володимир Сальдо сказав, що начебто понад 70 тис. людей залишили місто.

Також 26 жовтня він заявив, що Росія забрала останки відомого російського діяча XVIII століття Григорія Потьомкіна з його гробниці з храму у Херсоні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 October 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022