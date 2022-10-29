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Факти / Україна

РФ хоче пришвидшити вихід з Херсону: британська розвідка назвала ознаки

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ хоче пришвидшити вихід з Херсону: британська розвідка назвала ознаки
Фото: Depositphotos

Росія, ймовірно, має наміри пришвидшити виведення свої військ з окупованого Херсону. Про це повідомляє британська розвідка.

У відомстві назвали ознаки, які вказують на підготовку РФ до відповідного кроку.

Зокрема, у розвідці нагадали, що 27 жовтня призначений росіянами так званий губернатор окупованої Херсонської області Володимир Сальдо сказав, що начебто понад 70 тис. людей залишили місто.

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Також 26 жовтня він заявив, що Росія забрала останки відомого російського діяча XVIII століття Григорія Потьомкіна з його гробниці з храму у Херсоні.

– У російській національній свідомості Потьомкін сильно повязаний з підкоренням українських земель у XVIII столітті. Це символічне вилучення його останків і відтік цивільного населення, ймовірно, передують російському наміру прискорити виведення військ з області, – припускають розвідники.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що російські військові оголосили “евакуацію” з Херсону, після чого люди почали виїжджати з міста.

За її словами, цим користуються і самі окупанти. Вони перевдягаються у цивільний одяг і тікають.

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