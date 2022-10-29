Жовтень, 29 в 11:23

У прифронтових районах Дніпропетровщини викрили та затримали агента РФ, який відстежував позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та далекобійних гаубиць М777.

Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, зловмисника вдалося затримати під час проведення контрдиверсійних заходів у регіоні.

Це місцевий житель, завербований російськими спецслужбами після початку повномасштабної війни. Агресор знайшов зрадника через соціальні мережі, де той неодноразово викладав позиції Збройних сил України.

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За завданням кураторів він збирав дані про тимчасову дислокацію та переміщення підрозділів українських військ в області.

– Серед його основних завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту, – наголосили в СБУ.

Шпигував за позиціями HIMARS: на Дніпропетровщині затримали агента РФ / 4 фотографии

Зловмисник їздив територією регіону та спостерігав за об’єктами, а всю інформацію передавав кураторам у вигляді фото з прив’язкою до локації та детальним описанням. Спілкування з окупантами відбувалося через анонімні месенджери.

Крім того, агент РФ коригував ракетні удари по Нікополю, після чого “звітував” окупантам про їх наслідки. Під прицілом ворога, зокрема, опинилися енергетичні об’єкти міста.

У зловмисника вже відбулися обшуки, під час яких правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами законспірованого спілкування зі спецслужбами РФ.

Агенту РФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного позбавленням волі з конфіскацію майна.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Організатори цих злочинів перебувають на тимчасово окупованій території України. СБУ проводить слідчо-оперативні дії для притягнення їх до відповідальності.

Нещодавно СБУ знешкодила в Миколаєві законспірованих агентів спецслужб РФ, які позиціонували себе як проросійське “підпілля”. Вони готували замовні пропагандистські сюжети та збирали розвіддані.