Так буває, якщо бити по “комарах” С-300: Гуменюк про вибухи в Севастополі

Жовтень, 29 в 15:20

Україна не володіє достовірною інформацією щодо знищення кількох кораблів Чорноморського флоту РФ внаслідок вибухів у Севастополі.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Наразі офіційного підтвердження немає, але є розуміння, що при такому побоюванні “бойових комах” і використання проти них агресивної системи ППО може бути абсолютно зворотня реакція. Тому, коли по “комарах” б’ють С-300, наприклад, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуації, – наголосила вона.

Гуменюк вважає, що причиною вибухів міг стати невдалий пуск ракет ППО, проте офіційна інформація буде пізніше.

Зараз дивляться

Раніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в окупованому Севастополі 29 жовтня внаслідок вибуху може бути пошкоджено кілька кораблів Чорноморського флоту РФ. Серед них і фрегат Адмірал Макаров, який став флагманом після втрати Москви.

Пізніше Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаці на військові та цивільні судна за допомогою дев’яти БПЛА та семи автономних морських безпілотних апаратів.

Кажуть, що всі безпілотники збили за допомогою корабельної зброї та морської авіації Чорноморського флоту.

Росія також підтвердила ушкодження морського тральщика Іван Голубець та загородження бономерів у бухті Південна.