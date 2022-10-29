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Українські військові проходять навчання для підготовки використання систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це під час пресбрифінгу 28 жовтня у Пентагоні заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, навчання українських фахівців завершиться найближчим часом, після чого системи ППО будуть передані Україні. При цьому вона не повідомила конкретну дату кінця навчань, але додала.

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– Програма навчання на цих системах (NASAMS, – Ред.) триває, і як тільки вона завершиться, системи будуть готові до відправки в Україну. Ми очікуємо, що програму навчання буде завершено найближчим часом, – заявила представниця Пентагону.

Перед цим під час брифінгу Сабріна Сінгх оголосила, що Міноборони США виділяє Україні новий пакет оборонної допомоги на суму $275 млн.

27 жовтня очільник Пентагону Ллойд Остін казав, що Україна отримає системи NASAMS на початку листопада поточного року.

Станом на сьогодні Україна очікує на передачу восьми комплексів NASAMS від Сполучених Штатів. Дві з цих батарей NASAMS були внесені у пакет оборонної допомоги на суму $820 млн, який був оголошений Вашингтоном 1 липня.

У День незалежності України, 24 серпня, Міноборони США повідомило, що у пакет на суму майже $3 млрд увійдуть ще шість додаткових батарей NASAMS.

Напередодні компанія Raytheon Technologies повідомила, що передала уряду Сполучених Штатів дві системи протиповітряної оборони NASAMS, що призначені для України.

Наразі з західних систем ППО до України надійшла німецька система IRIS-T.

Фото: kongsberg