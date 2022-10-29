Україна відібрала пілотів для освоєння західних винищувачів – Ігнат

Жовтень, 29 в 20:02

Командування Повітряних сил ЗСУ визначило команду з 10 українських пілотів, які готові хоч завтра розпочати навчання на сучасних західних винищувачах.

Проте партнери мають визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні, заявив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, ті літаки, які є на озброєнні, ще радянських зразків, і не відповідають військовим загрозам з боку РФ.

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– Тому питання винищувачів західного зразка F15 та F16 – це дуже актуальне питання, яке має порушуватися. Працюють на всіх напрямках і дипломатія, і військово-політичне керівництво для прискорення темпів такого забезпечення, – наголосив Ігнат.

Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер вважає, що Україна отримає американські винищувачі F-16 за два-три роки після ухвалення відповідного політичного рішення.