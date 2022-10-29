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Факти / Україна

Український зенітник з ПЗРК збив ракету Іскандер-К, що летіла у бік Запоріжжя

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Український зенітник з ПЗРК збив ракету Іскандер-К, що летіла у бік Запоріжжя
Фото: Getty Images

Російську ракету Іскандер-К, 29 жовтня випущену окупантами з Ростова у бік Запоріжжя, українські зенітники збили з ПЗРК.

Про це повідомляє Повітряне командування Схід.

– Ще одна крилата ракета з Ростова не досягла своєї цілі. Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті Іскандер-К, що йшла у напрямку Запоріжжя, – кажуть військові.

Внаслідок підриву ракета змінила курс та впала в безлюдному місці.

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Зенітника буде представлено до нагороди “за вмілі й своєчасні дії”.

29 жовтня РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зруйновано промислову будівлю. Проте, на щастя, немає загиблих та постраждалих.

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