Український зенітник з ПЗРК збив ракету Іскандер-К, що летіла у бік Запоріжжя
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Російську ракету Іскандер-К, 29 жовтня випущену окупантами з Ростова у бік Запоріжжя, українські зенітники збили з ПЗРК.
Про це повідомляє Повітряне командування Схід.
– Ще одна крилата ракета з Ростова не досягла своєї цілі. Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті Іскандер-К, що йшла у напрямку Запоріжжя, – кажуть військові.
Внаслідок підриву ракета змінила курс та впала в безлюдному місці.
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Зенітника буде представлено до нагороди “за вмілі й своєчасні дії”.
29 жовтня РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зруйновано промислову будівлю. Проте, на щастя, немає загиблих та постраждалих.