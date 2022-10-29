Жовтень, 29 в 0:00

Сьогодні, 28 жовтня, уряд України вніс зміни до Правил перетину державного кордону для громадян України з інвалідністю.

Про це повідомив представник Кабміну e Верховній раді Тарас Мельничук.

– Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Виключено з переліку документів, що дають право на перетин кордону особам з інвалідністю, довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією згідно з формою первинної облікової документації № 157-1/о як такої, що не містить даних, які дозволяють ідентифікувати особу, – йдеться у повідомленні.

До речі, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулось до владних органів України із пропозицією врегулювати норми виїзду чоловіків за кордон для зменшення корупційних ризиків.

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Джерело: Тарас Мельничук