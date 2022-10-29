Жовтень, 29 в 9:30

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 70 250 військових російської окупаційної армії.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 550 загарбників, 19 танків, 23 бойові броньовані машини, дев’ять артилерійських систем, збили один літак, один гелікоптер і п’ять безпілотників.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 2 659 (+19);

бойові броньовані машини ‒ 5 401(+23);

артилерійські системи – 1 708 (+9);

РСЗВ – 380 (+1);

засоби ППО ‒ 195 (+3);

літаки – 273 (+1);

гелікоптери – 252 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 406 (+5);

крилаті ракети ‒ 351;

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4107 (+19);

спеціальна техніка ‒ 152 (+1).

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.