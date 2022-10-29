Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Втрати РФ у війні проти України перевищили 70 тис. військових

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Втрати РФ у війні проти України перевищили 70 тис. військових
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 70 250 військових російської окупаційної армії.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 550 загарбників, 19 танків, 23 бойові броньовані машини, девять артилерійських систем, збили один літак, один гелікоптер і пять безпілотників.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 2 659 (+19);
  • бойові броньовані машини ‒ 5 401(+23);
  • артилерійські системи – 1 708 (+9);
  • РСЗВ – 380 (+1);
  • засоби ППО ‒ 195 (+3);
  • літаки – 273 (+1);
  • гелікоптери – 252 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 406 (+5);
  • крилаті ракети ‒ 351;
  • кораблі /катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4107 (+19);
  • спеціальна техніка ‒ 152 (+1).

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка