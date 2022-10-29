Втрати РФ у війні проти України перевищили 70 тис. військових
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 70 250 військових російської окупаційної армії.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 550 загарбників, 19 танків, 23 бойові броньовані машини, дев’ять артилерійських систем, збили один літак, один гелікоптер і п’ять безпілотників.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:
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- танки ‒ 2 659 (+19);
- бойові броньовані машини ‒ 5 401(+23);
- артилерійські системи – 1 708 (+9);
- РСЗВ – 380 (+1);
- засоби ППО ‒ 195 (+3);
- літаки – 273 (+1);
- гелікоптери – 252 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 406 (+5);
- крилаті ракети ‒ 351;
- кораблі /катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4107 (+19);
- спеціальна техніка ‒ 152 (+1).
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.