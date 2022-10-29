Жовтень, 29 в 1:29

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів Очільнику об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі ключові завдання українських військових у протидії російській навалі.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив на своїй Facebook сторінці.

Залужний повідомив, що кожну телефонну розмову з Марком Міллі починає зі слів вдячності особисто генералу, президенту США Джо Байдену та всьому Американському народу за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо боротьбу.

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Головнокомандувач ЗСУ повідомив своєму візаві, що українські Збройні сили зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:

Звільнення окупованих територій,

не допущення захоплення ворогом нових ділянок,

забезпечення прикриття об’єктів критичної інфраструктури України засобами протиповітряної та протиракетної оборони,

та продовження формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

– Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має, – повідомив Валерій Залужний.

Він додав, що завдяки мужності та професійності українських солдатів та офіцерів рубежі оборони залишаються незмінними, а сама оборонна операція виконується успішно та відповідно до плану.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові намагаються утримати окуповані території та не залишають спроб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Фото: Валерій Залужний