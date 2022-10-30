На Луганщині окупанти посилено мінують береги річок, траси, дороги – Гайдай

Жовтень, 30 в 15:52

На Луганщині російські військові під час відступу з позицій посилено мінують місцевість. У такий спосіб вони намагаються сповільнити контрнаступ Збройних сил України.

Про це в ефірі телемарафону Freeдом повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Щодо Кремінної і Сватового, то там заміновано взагалі все. Я навіть не уявляю, скільки знадобиться зусиль у майбутньому, щоб розмінувати цю територію. Оскільки окупанти мінують посилено береги річок, траси, дороги. Вчора підірвали ще один міст. Загалом військові РФ роблять все можливе, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ, – пояснив він.

Нагадаємо, днями Сергій Гайдай вже повідомляв, що через погодні умови контрнаступ ЗСУ на Луганщині відбувається не так швидко, як хотілося б.

Зараз дивляться

Однак українські військові все одно просуваються вперед. Він нагадав, що звільнення захоплених територій Луганської області буде важким, оскільки у російських окупантів був час, щоб підтягнути резерви і все замінувати.