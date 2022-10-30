Не давай солдатам “тепляк”! Під Херсоном окупанти крадуть військове майно
Російські окупанти, які воюють на Херсонщині, масово розкрадають військове майно, яке їм видають. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови командира батальйону ЗС РФ з іншим російським військовим.
Він радить йому мати свій тепловізор і в жодному разі не давати солдатам, бо вкрадуть.
– Если есть возможность, бери себе ночник или “тепляк” (тепловизор), независимо от личного состава. Личный, он пригодится. Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. И никогда не давай солдату. Лучше сам в бой. Потому что они домой отсылают. Здесь столько “тепляков” ушло налево! За руку ловил лично! Мне даже если будут предлагать, я откажусь от них, – скаржиться окупант.
Тепловізор – це пристрій, який допомагає військовим вночі вчасно “побачити” ворога, тобто невидимі для людського ока теплові випромінювання від різних предметів, істот та людей з точністю від 0,1 °C і вище у вигляді спеціальної теплової мапи.