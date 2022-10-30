Жовтень, 30 в 12:07

Російські окупанти, які воюють на Херсонщині, масово розкрадають військове майно, яке їм видають. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови командира батальйону ЗС РФ з іншим російським військовим.

Він радить йому мати свій тепловізор і в жодному разі не давати солдатам, бо вкрадуть.

– Если есть возможность, бери себе ночник или “тепляк” (тепловизор), независимо от личного состава. Личный, он пригодится. Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. И никогда не давай солдату. Лучше сам в бой. Потому что они домой отсылают. Здесь столько “тепляков” ушло налево! За руку ловил лично! Мне даже если будут предлагать, я откажусь от них, – скаржиться окупант.

Зараз дивляться

Тепловізор – це пристрій, який допомагає військовим вночі вчасно “побачити” ворога, тобто невидимі для людського ока теплові випромінювання від різних предметів, істот та людей з точністю від 0,1 °C і вище у вигляді спеціальної теплової мапи.