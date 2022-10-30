РФ звозить військових і техніку до колонії в Херсоні

Жовтень, 30 в 8:03

Російські війська під час так званої евакуації вивезли ув’язнених із виправної колонії №90 Херсону.

Про це 30 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Тепер територію виправного закладу загарбники використовують для розміщення особового складу та військової техніки.

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До слова, у Великій Знам’янці Запорізької області ворог розміщує особовий склад у житлах місцевих жителів.

Тим часом у населених пунктах поблизу тимчасово окупованого Херсону війська РФ готуються до оборони.

Зокрема, до селища Каланчак із російського Грозного прибули близько сотні росгвардійців.

У Новій Каховці російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 249-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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