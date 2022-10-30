Росіяни відкривали вогонь по Дніпровсько-Бузькому лиману та звільненій Трифонівці

Жовтень, 30 в 6:40

Російські війська напередодні продовжили обстрілювати морські торговельно-транспортні шляхи Дніпровсько-Бузького лиману.

Відкривали вогонь окупанти, зокрема із реактивних систем залпового вогню Град.

Із важкої артилерії та РСЗВ армія РФ двічі обстріляла звільнену в жовтні Трифонівку.

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Як уточнили 30 жовтня в Оперативному командуванні Південь, минулося без втрат та руйнувань.

У Новій Каховці росіяни під приводом підготовки до оборони примусово евакуюють місцеве населення з вулиць на узбережжі річки Дніпро.

Такі ж заходи тривають і в інших населених пунктах правобережжя.

Протягом бойового дня окупанти шість разів залучали авіацію для ударів по точках розгортання протиповітряної оборони, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки.

Українська авіація відповіла десятьма авіаударами по скупченню живої сили ворога та військової техніки.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.

Згідно з підтвердженими результатами, протягом дня знищено:

57 російських військових,

самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона,

самохідні гаубиці Акація та Мста-С,

гаубиці Д-20 та Мста-Б,

зенітні ракетно-гарматні комплекси Тунгуска та Панцир-С1,

один танк,

сім одиниць автомобільної бронетехніки.

Крім того, пошкоджено ще один танк та три одиниці автобронетехніки.

У Чорному морі РФ утримує 10 кораблів, серед яких три надводні ракетоносії, озброєні 24 крилатими ракетами типу Калібр, а також один великий десантний корабель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 249-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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